Услугой переноса номера воспользовались 7 миллионов абонентов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Услугой переноса номера мобильного телефона воспользовались семь миллионов абонентов сотовых операторов, сообщает пресс-служба Россвязи.

Этот показатель ведомство зафиксировало во вторник, 8 ноября.

С начала 2016 года количество заявок составило более 3,3 миллиона, то есть каждый месяц к услуге обращалось около 330 тысяч абонентов. Семимиллионная заявка зафиксирована в Самарской области.

Изображение предоставлено пресс-службой Федерального агентства связи (Россвязь)

Услуга переноса номера была запущена 1 декабря 2013 года. Она позволяет абонентам сохранить телефонный номер при смене поставщика услуг связи. В марте 2016 года Минсвязи утвердило новые правила предоставления сервиса. В документе прописали, какую именно информацию должен представить пользователь связи, а также в каком порядке и за какое время оператор обязан оказать услугу.