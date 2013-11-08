Сотовая связь при смене оператора может стать бесплатной

Мобильная связь на время может стать бесплатной

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к закону о штрафах для операторов мобильной связи.

Согласно нововведениям, операторы, которые не готовы вовремя перевести номер своего клиента на тарифы конкурентов, будут обслуживать абонентов бесплатно. Закон, разрешающий перенос номера, вступает в силу с 1 декабря.

Подобные меры станут экономическим стимулом для операторов не нарушать законодательство, считает депутат Государственной Думы Сергей Железняк.

"Сегодня "мобильное рабство" является дополнительным и существенным источником прибыли для всех сотовых операторов. Наша задача – расконсервировать этот рынок и сделать так, чтобы человек, выбирая оператора, не руководствовался тем, что ему сложно сменить свой номер, который все знают", - заявил Железняк в эфире радиостанции "Москва FM".

По словам депутата, операторы сами должны быть заинтересованы в своевременном переводе номера как одном из факторов хорошего обслуживания: те, кто уважительно обходится с клиентом, получают конкурентное преимущество перед соперниками.

В законе о переносе номера прописана и стоимость услуги. Она не должна превышать 100 рублей, однако в рамках этой суммы сотовые компании вольны принимать любое решение, услугу можно сделать и бесплатной.