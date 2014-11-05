Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

На портале "Наш город" открылись "зимние темы": "Гололед во дворе" и "Незалитый или некачественно залитый каток".

Если москвичи не могут нормально пройти по тротуару из-за гололеда, а во дворе не залит каток или лед на нем неровный, то теперь сообщить об этом можно на портал "Наш город".

Кроме того, список проблемных тем, доступных в категории "Многоквартирные дома", пополнили "Холод в подъезде" и "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов". Также в категории "Дороги" теперь можно пожаловаться по темам: "Снеговые кучи на обочинах", "Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах" и "Гололед на проезжей части/тротуаре".

При этом в холодное время года тема "Стертая дорожная разметка" закрыта для комментирования. В середине месяца в категории "Летние кафе" вместо уже неактуальных тем "Нарушение требований к размещению" и "Нарушение требований к обустройству" будет доступен вопрос о несоблюдении периода размещения объекта.

Портал "Наш город" в цифрах

Портал "Наш город" появился в октябре 2011 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сайт был создан для более удобного диалога горожан с представителями городской власти.

С его помощью москвичи могут оценивать работу госучреждений, контролировать качество работ на объектах городского хозяйства, сообщать о нарушениях. Здесь же горожан информируют о запланированных работах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило 150.