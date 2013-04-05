В столице запустили антипиратскую кампанию "Читай легально"

Фото: ИТАР-ТАСС

4 апреля в Москве прошла презентация нового социального проекта "Читай легально".

Эта кампания, запущенная при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России, а также ведущих игроков книжного рынка и популярных писателей, направлена на популяризацию чтения лицензионных электронных книг.

Целью нового проекта, по словам организаторов, стало не устрашение пользователей нелегального контента, а убеждение и мотивирование читателей в приобретении легальных электронных книг.

В поддержку проекта в интернете открыт ресурс, который планируют сделать площадкой, где авторы и издатели смогут наладить диалог с читателями и донести до них свою позицию по поводу пиратского контента. На сайте будет собрана вся информация о ресурсах, на которых можно приобрести легальные электронные книги, а также множество другой полезной информации по теме.