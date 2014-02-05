В России более 20 тысяч абонентов освободились от "мобильного рабства"

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 20 тысяч жителей России уже воспользовались услугой по сохранению номера мобильного телефона при смене сотового оператора. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.

Число поданных абонентами заявок составляет чуть более 79 тысяч. Таким образом, объем заявок, находящихся на обработке у операторов всего в 3,5 раза превышает число уже обработанных заявок.

"Предварительные итоги можно будет подвести в конце 2014 года, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что MNP в России реально работает. Нам совместно с операторами связи удалось в минимальные сроки запустить данную услугу. Мы и в дальнейшем будем стараться так же оперативно сокращать разрыв между поданными заявками и реально перенесенными номерами. Отмечу, что еще до вступления в силу требований к операторам по соблюдению сроков перенесения номера, который не превышает 8 дней для частного абонента, операторы уже сами налаживают работу", - сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Напомним, 1 декабря 2013 года вступил в силу закон об отмене "мобильного рабства". Абоненты теперь могут менять сотовых операторов, сохраняя при этом за собой старый номер телефона. Пользоваться услугами выбранной сотовой компании жители Москвы и других регионов России начали после новогодних каникул.

Самостоятельно определять дату начала оказания услуг операторы могут до 7 апреля 2014 года - в течение так называемого "переходного" периода. Сотовые компании имеют право "задержать" смену абонентом оператора с сохранением старого номера до 15 апреля будущего года.

Весной же начнет действовать правило, согласно которому переход от одного оператора к другому уже не будет превышать восемь дней.