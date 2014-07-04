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Вело/Мото

04 июля 2014, 17:48

Около 80% "активных граждан" пользуются велосипедами

связь велосипеды опрос Активный гражданин вело/мото

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 80% москвичей, принявших участие в опросе приложения "Активный гражданин" пользуются велосипедами.

Половина из них готовы готовы ездить на двухколесном транспорте чаще. А вот несколько раз в сезон на велосипедную прогулку выбираются более трети горожан, тогда как регулярно - около 45%.

Как работает приложение "Активный гражданин"

82% опрошенных совершают на велосипеде прогулочные поездки, 10% горожан используют велосипед для поддержания спортивной формы, 5% москвичей добираются на нем на работу, а для 3% горожан велосипед – это вообще незаменимое средство передвижения по столице.

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Мобильное приложение "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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