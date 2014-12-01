На новом сайте Музея космонавтики можно следить за движением МКС онлайн

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Шахбазян

Московский Музей космонавтики создал новую версию официального сайта. На странице можно ознакомиться с новостями науки и проследить за перемещением Международной космической станции, сообщили M24.ru в пресс-службе музея.

"Самые привлекательные страницы и функции нового сайта - это гигантский макет Международной космической станции, позволяющий определить, где в реальном времени находимся МКС; прямая трансляция с камер МКС и страничка "Ошибки 404" с летящей в бескрайний космос кометой", - добавили в пресс-службе.

Разработкой интерфейса и дизайном сайта занималось российское агентство Coalla, среди проектов которого - интернет-представительства акции "Ночь музеев" и дней исторического и культурного наследия. Сайт музея космонавтики создан на платформе Ruby on Rails.

Кроме того, у ресурса появились новые функции: в разделе "Коллекции" можно увидеть экспонаты из фондов музея, а в рубрике "Экспозиция" - топ лучших экспонатов. Кроме того, на сайте работает интерактивная карта, которая выполняет функцию навигатора по музею.

Фото: предоставлено пресс-службой Музея космонавтики

Дизайн нового сайта выполнен в виде плиток.

"Дизайн сайта должен привлечь к космонавтике людей, которые раньше ей не интересовались. Старшеклассники думают, что космос и музей - это скучно, неинтересно и вообще несовместимо. Мы же хотим показать, что это совсем не так. Мы живем в одной из немногих стран, у которых есть своя собственная космическая программа, свои корабли, свой дизайн скафандров, - в этой области у нас все свое. Наша задача была донести эту уникальность до самих себя", - пояснил дизайнер сайта Евгений Панов.

Фото: предоставлено пресс-службой Музея космонавтики

Как считают в музее, новый ресурс отвечает потребностям всех категорий целевой аудитории. Сайт понравится родителям и детям, любителям космонавтики из так называемого поколения "Парка Горького", учащимся, представителям СМИ и специалистам в области космонавтики и астрономии, пояснили в пресс-службе.

Ресурс смогут оценить и иностранные граждане: посетителям доступна англоязычная версия сайта.

В ближайшем будущем на сайте появится виртуальный тур по музею на платформе Академии культуры Google.

Что такое академия культуры Google Интернет-проект Google, популяризирующий культурное наследие в интернете. На Интернет-проект Google, популяризирующий культурное наследие в интернете. На сайте Академии размещены виртуальные туры по музеям и картинным галереям, известные полотна и архивные снимки военных лет. Кроме того, ресурс содержит сведения об архитектурных памятниках и объектах всемирного наследия. На сайте также проводятся цифровые фотовыставки.

Напомним, интерактивный музей космонавтики планируют построить на ВДНХ. Он разместится в павильоне "Космос".

Конкретные сроки открытия музея космонавтики пока не называются. Сейчас идут переговоры, в которых участвуют представители "Росатома", "Ростехнологий" и ряда других заинтересованных организаций.