В Бразилии арестовали вице-президента Facebook

Фото: PA Images/Jonathan Brady

В Сан-Паулу арестовали вице-президента Facebook в Латинской Америке Диего Дзодана, сообщает The Guardian.

Дзодана обвиняют в препятствии расследованию дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. До этого суд заблокировал WhatsApp, принадлежащий Facebook, потому что компания отказалась предоставить информацию о пользователях.

Представитель WhatsApp заявил, что компания в полной мере сотрудничает со следствием и не может предоставить информацию, которой не располагает.

В свою очередь, в Facebook назвали арест Дзодана крайней мерой и отметили, что всегда готовы идти на встречу бразильским властям. Также в компании подчеркнули, что WhatsApp работает отдельно от Facebook.