Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября 2016, 18:10

Экология

Молдавский фестиваль "Изумрудный виноград" пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Молдавский фестиваль "Изумрудный виноград" пройдет в Москве с 24 сентября по 9 октября. Об этом сообщает портал mos.ru.

"Изумрудный виноград" станет частью большой программы фестиваля "Московская осень" и будет приурочен к 25-й годовщине со дня провозглашения независимости Молдовы. Фестиваль-ярмарку организуют на улице Рождественка в самом центре Москвы.

Программу и концепцию фестиваля на пресс-конференции представил посол Молдовы в России Думитру Брагиш. Он рассказал, что в рамках "Изумрудного винограда" состоится презентация книги "Мой Кишинев" – альманаха с историями и воспоминаниями современных авторов, а также премьера фильма Эмиля Лотяну "Красные поляны". Помимо этого организаторы фестиваля обещают праздничные концерты, показы молдавской анимации и дегустацию блюд и продуктов национальной кухни.

Место: улица Рождественка

Время: 24 сентября – 9 октября

свежий воздух фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика