Караоке-марафон стартовал в "Сокольниках"

Фото: ТАСС/YAY

Международный караоке-марафон "Пой с миром в унисон" стартовал в "Сокольниках". Спеть любимую композицию сможет любой желающий до 2 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Исполнить любимую композицию можно в специальном караоке-шатре Фонтанной площади парка. На выбор предлагается более 800 тысяч песен. Гости парка смогут выбрать себе компаньона из России или мира для совместного пения через приставку с мобильным приложением.

Караоке-эксперимент впервые прошел в парке 8 марта и очень понравился посетителям. За один день гости "Сокольников" спели мировые хиты с англичанами, немцами и французами. В итоге караоке-марафон было решено продлить.

Караоке в парке работает ежедневно с 14:00 до 20:00.