20 июля 2015, 18:19

Шоу-бизнес

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженятся в элитном отеле Сочи

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Свадьба фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова состоится в одном из самых дорогих отелей Сочи Rodina Grand Hotel & SPA. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Праздничная церемония пройдет 1 августа на крыше гостиницы в ресторане "Небеса". По данным издания, в отеле на даты с 1 по 3 августа уже нет свободных номеров.

О свадьбе Пескова и Навки стало известно в середине июля.

Напомним, Татьяна Навка выиграла золото на Олимпиаде в Турине в танцах на льду с Романом Костомаровым, также является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой России. У Навки есть 15-летняя дочь Александра от первого брака с Александром Жулиным, с которым она развелась в 2010 году. В августе прошлого года у фигуристки и Пескова родилась дочь Надежда.

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России с апреля 2008 года. Песков закончил Институт стран Азии и Африки МГУ, а по профессии историк-востоковед и референт-переводчик. Был дважды женат, растит еще четверых детей: сына Николая от первого брака, а также дочь Елизавету и сыновей – Мика и Дена – от второго.

