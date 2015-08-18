Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания состоялась в одном из столичных ЗАГСов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Гостями свадьбы стали певица и актриса Анастасия Задорожная и фигуристка Аделина Сотникова, серебряный призер Олимпийских игр Федор Климов и швейцарский фигурист Стефан Ламбьель.

После церемонии состоится и торжественная часть, гостями которой станут 120 человек.

Татьяна Волосожар решила пока оставить свою фамилию, но подумывает о том, чтобы взять двойную – Волосожар-Транькова. В одном из интервью Максим Траньков подтвердил слова возлюбленной, сказав, что их дети будут носить фамилию обоих родителей.

О том, что свадьба Волосожар и Транькова состоится 18 августа, стало известно на прошлой неделе.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами 2014 года, чемпионами мира 2013 года, трехкратными чемпионами Европы. Нынешний сезон спортсмены были вынуждены пропустить из-за травмы партнера. Максим перенес операцию и проходил курсы реабилитации.

В настоящее время Волосожар и Траньков готовятся к сезону. Медовый месяц фигуристы планируют провести в Сочи, совместив его со сборами национальной команды и контрольными прокатами.