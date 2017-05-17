Форма поиска по сайту

Японская принцесса выйдет замуж за простолюдина

Фото: ТАСС/Chris Radburn/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Старшая внучка японского императора Мако Акисино выйдет замуж за своего однокурсника, сообщает "Газета.ру".

Избранником Мако Акисино стал бывший однокурсник Кэи Комуро, с которым они учились в Международном христианском университете.

После свадьбы принцесса Мако потеряет свой титул и станет простолюдинкой. Сейчас она работает исследователем в музее, а Комуро – в юридической фирме.

Управление по делам императорского двора отказалось от комментариев.

