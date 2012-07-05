В Москве пыталась покончить с собой подданная Таиланда

В Москве подданная Таиланда попала в больницу после попытки покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел в одном из столичных салонов красоты накануне вечером. 30-летняя работница учреждения выпила неизвестную жидкость, после чего была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.

Вместе с пострадавшей, плохо говорившей по-русски, в больницу приехала хозяйка салона.

После осмотра в НИИ женщина была доставлена в психиатрическую больницу №4.

"Предположительно, пострадавшая пыталась свести счеты с жизнью из-за того, что ей не платили зарплату, отобрали паспорт и она не могла вернуться домой", – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.