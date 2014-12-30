В Замоскворецком суде вынесен приговор по делу "Ив Роше"

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Замоскворецкий суд вынес приговор по делу "Ив Роше", передает Агентство "Москва". Алексея Навального приговорили к 3,5 годам заключения условно, а его брата Олега - к 3,5 годам реального лишения свободы. Они обвиняются в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации средств.

Суд взыскал с фигурантов более 4 миллионов рублей по иску потерпевшей компании и назначил обоим штраф по 500 тысяч рублей с каждого. Суд сохранил для Алексея Навального домашний арест до вступления приговора в силу (через 10 дней), а Олега взяли под стражу в зале суда.

Ранее на заседании суда прокурор попросил для Алексея и Олега Навальных 10 и 8 лет колонии соответственно.

Напомним, 29 октября 2013 года Алексею и Олегу Навальным было предъявлено обвинение в хищении 26 миллионов рублей ООО "Ив Роше Восток" и 4 миллионов рублей, принадлежащих ООО "Многопрофильная процессинговая компания".

По версии следствия, компания "Главподписка", где работали братья Навальные, выступала в качестве экспедиторского агентства и предоставляла посреднические услуги по доставке грузов для известной косметической фирмы "Ив Роше".

В 2008 году брат Олег Навальный убедил "Ив Роше" заключить договор на грузоперевозки с фирмой "Главподписка". Четыре года "Ив Роше" перечисляла деньги "Главподписке", которая, как предполагают правоохранители, оставляла половину денег себе, а оставшуюся часть перечисляла другой фирме, которая возила грузы.

Таким образом, если бы "Ив Роше" работала напрямую с перевозчиком, она потратила бы не 55, а 29 миллионов рублей.

Кроме того, полагают следователи, еще около 4,4 миллиона рублей были похищены у "Многопрофильной процессинговой компании". Похищенные деньги были легализованы путем перечисления по "фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам" ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению".

Согласно позиции защиты, "Ив Роше" могла отказаться от услуг "Главподписки" в любой момент, но компанию устраивало качество и цены, а потому договоры пролонгировались, так что никаких преступлений обвиняемые не совершали.

По словам стороны защиты, Олег Навальный действительно вкладывал деньги в ремонт одного из помещений "Кобяковской фабрики". Целью вклада был последующий выкуп помещения и переделка его под склад "Главподписки".