Росимущество подало иск о выселении Союза журналистов

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Столичное управление Росимущества подало иск о выселении Союза журналистов России из помещения на Зубовском бульваре, говорится в материалах арбитражного суда.

Предварительные слушания по иску суд назначил на 2 февраля. Согласно иску, Росимущество требует расторгнуть договор и выселить СЖР из здания на Зубовском бульваре, где сейчас находится МИА "Россия сегодня".

Это не первое дело ведомства в отношении Союз журналистов: так, освободить помещения организацию попросили еще в 2007 году. Ранее Росимущество провело несколько проверок, по итогам которых выяснилось, что СЖР использует площади не по назначению.

В самом Союзе журналистов заявляли, что такие нападки необоснованны.