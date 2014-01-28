Экс-сотруднице банка дали 5 лет условно по делу о подкупе

Фото: ИТАР-ТАСС

Гагаринский суд столицы приговорил бывшую сотрудницу Сбербанка Марию Земцову к пяти годам лишения свободы условно по делу о коммерческом подкупе. Кроме того, она выплатит штраф в размере 10 миллионов рублей.

Таким образом, суд ужесточил приговор, ранее вынесенный Земцовой, по которому она была осуждена на 3 года условно и штрафу в 25 тысяч рублей, сообщает РАПСИ. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав приговор слишком мягким.

Напомним, в начале 2012 года бизнесмену Констанину Вачевских, имевшему задолженность по кредиту перед ОАО "Сбербанк России" на сумму в 700 миллионов рублей, поступило предложение ликвидировать претензии за 100 миллионов.

"Решить проблему" коммерсанту предложили четверо сотрудников кредитного учреждения - Павел Коник, Вячеслав Похлебин, Мария Земцова и Денис Васеха. Задержать их удалось благодаря сотрудникам ФСБ при содействии Сбербанка.

Дело в отношении Похлебина, Коника и Васехи будет рассматриваться 30 января. "Дело Земцовой" было выделено в отдельное производство.