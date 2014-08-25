"Оренбургские авиалинии" подали иск к "Идеал-туру" на 425 млн рублей

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Авиакомпания "Оренбургские авиалинии", входящая в группу компаний "Аэрофлот", подала к туроператору "Идеал-тур" иск на 425 миллионов рублей, сообщается в материалах суда. Авиакомпании пришлось отменить неоплаченные турфирмой чартерные рейсы 2, 3 и 4 августа.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Оренбургской области 14 августа. Предварительные слушания по делу пройдут 7 октября. По словам гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, у "Идеал-тура" накопилось долгов перед авиакомпанией на 2 миллиарда рублей.

Как ранее сообщалось, 25 августа руководство "Аэрофлота" попросило Следственный комитет проверить свою дочернюю компанию. В "Аэрофлоте" удивились росту задолженности туроператора "Идеал Тур" перед "Оренбургскими Авиалиниями" и заподозрили, что в их дочке могли исказить собственную отчетность.

Напомним, из-за того, что компания "Оренбургские авиалинии" сняла неоплаченные рейсы, пострадали около 20-25 тысяч туристов и разорились несколько туроператоров. "Идеал-тур" объявил о приостановке своей деятельности в начале августа. Руководитель фирмы заочно арестован, его подозревают в мошенничестве.

Отметим, что "Оренбургские авиалинии" сотрудничают с "Идеал Тур" с марта 2013 года. В этом сезоне между туроператором и авиакомпанией был заключен контракт на выполнение чартерных рейсов по 24 направлениям.

За последние полтора месяца российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". 22 августа список обанкротившихся турфирм пополнила компания "Атлас".