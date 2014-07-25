Власти подадут в суд на владельца цементовоза, перегородившего дорогу

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Столичные власти через суд потребуют возмещения убытков от владельца цементовоза, в пятницу парализовавшего движение в Северо-Западном тоннеле. Многотонная машина в результате ДТП полностью перегородила проезжую часть, став причиной многокилометровой пробки, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, рано утром 25 июля в тоннеле цементовоз столкнулся с "КамАЗом", после чего первая машина загорелась. По предварительной информации, водитель цементовоза превысил разрешенную скорость и врезался в грузовик, который очищал стены тоннеля.





В результате инцидента была серьезно повреждена обшивка стен. Цементовоз развернуло поперек тоннеля, в результате чего он перегородил дорогу.

Восстановительные работы, которые проводили сотрудники МЧС и "Гормоста", были завершены лишь к 11.00. Водитель цементовоза скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают правоохранители.

Поднимать грузовик пришлось с помощью тягачей. Сумма ущерба, который был причинен в результате аварии, уточняется.