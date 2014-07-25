Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

25 июля 2014, 13:46

Власти подадут в суд на владельца цементовоза, перегородившего дорогу

суды судебные иски цементовозы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти через суд потребуют возмещения убытков от владельца цементовоза, в пятницу парализовавшего движение в Северо-Западном тоннеле. Многотонная машина в результате ДТП полностью перегородила проезжую часть, став причиной многокилометровой пробки, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, рано утром 25 июля в тоннеле цементовоз столкнулся с "КамАЗом", после чего первая машина загорелась. По предварительной информации, водитель цементовоза превысил разрешенную скорость и врезался в грузовик, который очищал стены тоннеля.

Ссылки по теме


В результате инцидента была серьезно повреждена обшивка стен. Цементовоз развернуло поперек тоннеля, в результате чего он перегородил дорогу.

Восстановительные работы, которые проводили сотрудники МЧС и "Гормоста", были завершены лишь к 11.00. Водитель цементовоза скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают правоохранители.

Поднимать грузовик пришлось с помощью тягачей. Сумма ущерба, который был причинен в результате аварии, уточняется.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать