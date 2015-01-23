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Происшествия

23 января 2015, 15:38

Начальнице отдела из-за сокращения предложили стать грузчиком

суды увольнения приставы грузчики судебные заседания

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Начальнице отдела продаж фирмы в Курганской области из-за сокращения предложили стать грузчиком, но суд добился ее восстановления в должности, передает пресс-служба регионального управления ФССП.

Как рассказала сама заявительница, она работала начальницей отдела несколько лет, но в компании начались сокращения, и ей предложили другие должности в фирме – грузчика, слесаря, вулканизаторщика, маляра, инженера и программиста. Она не согласилась и уволилась.

Ни на одну из должностей истица претендовать не могла в силу своего образования. При этом в фирме была вакансия секретаря, о которой ей не сообщили.

Суд указал, что уволить сотрудника можно в том случае, если невозможно перевести его на аналогичную образованию должность. В постановлении отмечается, что сотруднику нужно было рассказать обо всех вакансиях, которые есть в компании.

В итоге увольнение было признано незаконным и женщину восстановили на работе. Кроме того, ей выплатили компенсацию в размере 75 тысяч рублей за вынужденный прогул и 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

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