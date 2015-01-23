Москвич прописал в своей квартире более тысячи мигрантов

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Москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что он зарегистрировал в своей квартире более тысячи мигрантов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

46-летний Сергей Дятлов поставил на поток фиктивную регистрацию иностранцев. С января по июль 2014 года он прописал в своей квартире на улице Чкалова в поселке Тольстопальцево 1238 человек. Они были уроженцами Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины и Киргизии.

Ранее полицейские задержали женщину, также подозреваемую в организации незаконной миграции. Жительница Подмосковья зарегистрировала в своей квартире около 200 мигрантов.

Хозяйка незаконно поставила на миграционный учет в квартире города Щелково 181 иностранного гражданина. Правоохранители установили, что владелица квартиры зарегистрировала иностранцев в своей квартире за вознаграждение, зная, что проживать там они не будут.