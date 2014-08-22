Женщина, поскользнувшаяся на фрукте в супермаркете, отсудила 80 тысяч рублей

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Покупательница из Усть-Катавска Челябинской области, поскользнувшаяся на раздавленном фрукте в супермаркете и сломавшая руку, отсудила у магазина 80 тысяч рублей, передает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в сентябре 2013 года, в результате падения женщина получила двойной перелом лучевой кости, который был расценен как "причинение вреда здоровью средней тяжести".

Представитель торговой сети не согласился с доводами пострадавшей – по его мнению, травму покупательница получила не в магазине. Однако показания истца подтвердили свидетели.

В итоге суд посчитал, что администрация магазина не обеспечила безопасных условий для жизни и здоровья покупателей, и постановил выплатить 80 тысяч рублей в пользу пострадавшей.