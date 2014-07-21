Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21 июля 2014, 14:57

Авиакомпания заплатит 52 тысячи рублей за потерянный багаж с икрой

суды решение суда багаж икра мировые суды

Фото: ИТАР-ТАСС

Суд Петропавловска-Камчатского взыскал с авиаперевозчика в пользу пассажирки 52 тысячи рублей за потерянный багаж с икрой, передает пресс-служба суда.

В сентябре 2013 года женщина отправилась самолетом из Петропавловска-Камчатского в Астрахань, сдав в багаж термопакеты с икрой и рыбой глубокой заморозки. При посадке пассажирка заметила, что на посадочном талоне указана не ее фамилия, позже документ исправили. Авиаперевозчик заверил женщину, что она сможет получить багаж по бирке на талоне.

Уже в Астрахани пассажирка обнаружила, что ее багаж не прилетел. Представители перевозчика сказали, что ее сумки находятся в Анапе и ближайшим рейсом будут доставлены в Москву, а оттуда – в Астрахань. Затем авиакомпания уведомляла истца о том, что ее сумка то пропала, то была снова перенаправлена в аэропорт Анапы.

Когда багаж, наконец, был доставлен в Астрахань, выяснилось, что продукты на сумму в 36 тысяч рублей испорчены.

Мировой суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу истца 13,8 тысячи в счет возмещения ущерба за повреждение багажа, 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 11, 9 тысячи рублей, расходы по оформлению доверенности в размере 1 200 рублей и 15 тысяч в качестве расходов по оплате услуг представителя.

Авиакомпания посчитала, что пассажирка не согласовала с ней транспортировку скоропортящихся продуктов, следовательно, вина перевозчика есть только в просрочке доставки багажа, а не в порче икры и рыбы.

Ссылки по теме

По мнению представителя потерпевшей, перевозчик указал неправильную фамилию в посадочном талоне и бирке багажа, согласование о перевозке было, а из-за несвоевременной выдачи продуктов по прошествии 7 суток они испортились и были утилизированы.

Суд установил, что доставку багажа просрочили по вине ответчика и между этим и порчей продуктов есть причинно-следственная связь. Таким образом городской суд Петропавловска-Камчатского оставил решение мирового судьи без изменения, а апелляционную жалобу перевозчика без удовлетворения.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать