Авиакомпания заплатит 52 тысячи рублей за потерянный багаж с икрой

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Суд Петропавловска-Камчатского взыскал с авиаперевозчика в пользу пассажирки 52 тысячи рублей за потерянный багаж с икрой, передает пресс-служба суда.

В сентябре 2013 года женщина отправилась самолетом из Петропавловска-Камчатского в Астрахань, сдав в багаж термопакеты с икрой и рыбой глубокой заморозки. При посадке пассажирка заметила, что на посадочном талоне указана не ее фамилия, позже документ исправили. Авиаперевозчик заверил женщину, что она сможет получить багаж по бирке на талоне.

Уже в Астрахани пассажирка обнаружила, что ее багаж не прилетел. Представители перевозчика сказали, что ее сумки находятся в Анапе и ближайшим рейсом будут доставлены в Москву, а оттуда – в Астрахань. Затем авиакомпания уведомляла истца о том, что ее сумка то пропала, то была снова перенаправлена в аэропорт Анапы.

Когда багаж, наконец, был доставлен в Астрахань, выяснилось, что продукты на сумму в 36 тысяч рублей испорчены.

Мировой суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу истца 13,8 тысячи в счет возмещения ущерба за повреждение багажа, 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 11, 9 тысячи рублей, расходы по оформлению доверенности в размере 1 200 рублей и 15 тысяч в качестве расходов по оплате услуг представителя.

Авиакомпания посчитала, что пассажирка не согласовала с ней транспортировку скоропортящихся продуктов, следовательно, вина перевозчика есть только в просрочке доставки багажа, а не в порче икры и рыбы.

По мнению представителя потерпевшей, перевозчик указал неправильную фамилию в посадочном талоне и бирке багажа, согласование о перевозке было, а из-за несвоевременной выдачи продуктов по прошествии 7 суток они испортились и были утилизированы.

Суд установил, что доставку багажа просрочили по вине ответчика и между этим и порчей продуктов есть причинно-следственная связь. Таким образом городской суд Петропавловска-Камчатского оставил решение мирового судьи без изменения, а апелляционную жалобу перевозчика без удовлетворения.