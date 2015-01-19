Фигурант дела о подготовке теракта в Москве получил восемь лет тюрьмы

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Мособлсуд приговорил к восьми годам колонии строгого режима фигуранта уголовного дела о подготовке теракта в Москве 9 мая 2013 года Юлая Давлетбаева, сообщает Агентство "Москва".

Дело в отношении Давлетбаева рассматривалось судом с особом порядке, так как он признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что Давлетбаев работал в столице таксистом. Так ему удалось изучить город и найти самые многолюдные места. Cуд признал его виновным в бандитизме, подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и сбыте оружия.

Также установлено, что обвиняемый в начале 2013 года находился в лагере международной террористической организации "Исламская партия Туркестана", где вступил в группировку для терактов в Московском регионе.

29 января суд преступит к рассмотрению дела в отношении его предполагаемого подельника Роберта Амерханова.

Напомним, Амерханов и еще десять подозреваемых были задержаны в Подмосковье в ходе спецоперации в мае 2013 года. После своего задержания Амерханов выдал силовикам местоположение Давлетбаева, который также был задержан в Москве 6 июня 2013 года.