Водителю, пострадавшему при аварии во Внуково, компенсируют ущерб

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Суд обязал авиакомпанию "Ред Вингс" выплатить 500 тысяч рублей компенсации водителю, пострадавшему при крушении самолета в аэропорту Внуково 29 декабря 2012 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Колесо лайнера отлетело прямо в машину автолюбителя.
Напомним, после жесткой посадки в аэропорту Внуково самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings выкатился на Киевское шоссе, после чего развалился на три части и загорелся. В момент аварии на борту был лишь экипаж, погибли пять человек.
Одно из колес самолета вылетело на Киевское шоссе и угодило в проезжающий автомобиль. Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета.
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