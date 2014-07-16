Водителю, пострадавшему при аварии во Внуково, компенсируют ущерб

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Суд обязал авиакомпанию "Ред Вингс" выплатить 500 тысяч рублей компенсации водителю, пострадавшему при крушении самолета в аэропорту Внуково 29 декабря 2012 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Колесо лайнера отлетело прямо в машину автолюбителя.

Напомним, после жесткой посадки в аэропорту Внуково самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings выкатился на Киевское шоссе, после чего развалился на три части и загорелся. В момент аварии на борту был лишь экипаж, погибли пять человек.

Одно из колес самолета вылетело на Киевское шоссе и угодило в проезжающий автомобиль. Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета.