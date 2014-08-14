Подростка, рисовавшего на стенах, вычислили по почерку и оштрафовали

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В Воронежской области подростка, рисовавшего на стенах свастику, вычислили по почерку, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, 16-летний житель города Семилуки в канун 9 мая нанес черной краской на стены дома и на баннер знаки в виде свастики и националистическую надпись.

Найти вандала помогли очевидцы и почерковедческая экспертиза. Суд счел это достаточным основанием и оштрафовал подростка на тысячу рублей за пропаганду нацистской символики.