Приставы заставили дачника убрать навес, из-за которого заливало соседний двор

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Приставы в Ставропольском крае заставили дачника убрать навес, из-за которого затапливало участок соседки, сообщает пресс-служба ФССП.

По словам потерпевшей, навес, установленный на участке соседа, расположен неправильно и все природные осадки попадают на ее владения. Суд оказался на стороне женщины и обязал ответчика демонтировать часть сооружения, сместив его на метр от линии межевой границы.

Приставы уведомили ответчика о возбуждении производства и разъяснили, что за несвоевременное исполнение решения суда с него будет взыскан сбор и его привлекут к ответственности, а это приведет к дополнительным расходам и штрафу.

Мужчина, часто путешествующий за границу, свои обязательства не исполнил. Тогда судебные приставы вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы России, после чего он оплатил штрафы и перенес навес на законное место.