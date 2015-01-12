Фигурантам дела о нападении на писателя Полякова вынесли приговор

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Тверской суд вынес приговор двум грабителям, которые напали в июле 2014 года на писателя Юрия Полякова, сообщается на сайте Тверского районного суда.

Имевшего судимость Александра Калачева приговорили к трем годам колонии строгого режима, а его сообщника Александра Петухова - к двум годам колонии общего режима. Мужчины признали вину и извинились перед Поляковым.

Напомним, что преступники напали на 77-летнего писателя на Большой Бронной улице у дома №29 в июле прошлого года. Во время нападения 28-летний москвич и 19-летний приезжий из Смоленской области отобрали у мужчины наградные часы.

Подвергшийся нападению писатель Юрий Поляков родом из Омской области. Он член военно-научного общества при Центральном доме Советской армии Москвы. А его однофамилиц - Юрий Поляков - является главным редактором "Литературной газеты".