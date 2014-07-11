Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11 июля 2014, 20:59

Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись через суд

суды разводы

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд Москвы расторг брак между актрисой Екатериной Климовой и актером Игорем Петренко, сообщает МИА "Россия сегодня".

Иск о расторжении брака Климова подала в конце апреля. Заседание по ее ходатайству проходило в закрытом режиме.

Климова и Петренко поженились в 2004 году. У них двое детей, Матвей и Корней. Климова также воспитывает дочь Лизу от первого брака с актером Ильей Хорошиловым.

Ссылки по теме

Игорь Петренко стал известен после фильма "Водитель для Веры". Он также сыграл Печорина в фильме "Герой нашего времени" Александра Котта и Андрия в экранизации Тараса Бульбы Владимира Бортко. В 2003 году за заслуги в области киноискусства его наградили Государственной премией в области литературы и искусства 2002 года. Тогда же он стал лауреатом молодёжной премии "Триумф" в номинации "Лучший молодой актер года".

Екатерина Климова стала известна после сериала "Бедная Настя" и дилогии "Мы из будущего". Другие известные картины с ее участием: "Грозовые ворота", "Антикиллер Д.К: Любовь без памяти", "Побег". За роль Дездемоны в
Театре Российской армии получила премию "Хрустальная роза Виктора Розова" в категории "Актеры до 30-ти лет". В 2011 году она стала лицом торговой марки Garnier Color Naturals.

Супруги вместе сыграли в ряде фильмов и сериалов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать