Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись через суд

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Тверской суд Москвы расторг брак между актрисой Екатериной Климовой и актером Игорем Петренко, сообщает МИА "Россия сегодня".

Иск о расторжении брака Климова подала в конце апреля. Заседание по ее ходатайству проходило в закрытом режиме.

Климова и Петренко поженились в 2004 году. У них двое детей, Матвей и Корней. Климова также воспитывает дочь Лизу от первого брака с актером Ильей Хорошиловым.

Игорь Петренко стал известен после фильма "Водитель для Веры". Он также сыграл Печорина в фильме "Герой нашего времени" Александра Котта и Андрия в экранизации Тараса Бульбы Владимира Бортко. В 2003 году за заслуги в области киноискусства его наградили Государственной премией в области литературы и искусства 2002 года. Тогда же он стал лауреатом молодёжной премии "Триумф" в номинации "Лучший молодой актер года".

Екатерина Климова стала известна после сериала "Бедная Настя" и дилогии "Мы из будущего". Другие известные картины с ее участием: "Грозовые ворота", "Антикиллер Д.К: Любовь без памяти", "Побег". За роль Дездемоны в

Театре Российской армии получила премию "Хрустальная роза Виктора Розова" в категории "Актеры до 30-ти лет". В 2011 году она стала лицом торговой марки Garnier Color Naturals.

Супруги вместе сыграли в ряде фильмов и сериалов.