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Происшествия

11 апреля 2016, 15:06

Фоменко обжаловал взыскание 65 млн рублей за спорткар Marussia

суды Marussia Motors спорткары Николай Фоменко

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Николай Фоменко обжаловал решение суда о взыскании с него и его партнера почти 65 миллионов рублей кредита за спорткар, сообщает "Интерфакс".

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление суда о взыскании Фоменко и Колесникова солидарно 64 миллионов 647 тысяч рублей по гражданскому иску КБ "Петрокоммерц", – сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Дата рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначена.

Напомним, 18 марта Тверской суд взыскал с Николая Фоменко и его делового партнера, совладельца компании Marussia Motors Антона Колесникова 64,6 миллиона рублей за кредит на суперкар. В 2011 году банк "ФК Открытие" подал иск, в котором требовал выплатить ему деньги по кредитному договору, средства были выделены на разработку машины, а поручителем выступил Колесников.

До февраля 2015 года Фоменко гасил долг, но потом, как установил суд, перестал. Представители банка увеличили сумму иска до 65,5 миллиона, включив в нее не только кредит, но и проценты с пени.

Напомним, компания Marussia Motors была основана в 2007 году, она производила одноименные спортивные автомобили. В апреле 2014 года Marussia объявила себя банкротом, все ее имущество было распродано.

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