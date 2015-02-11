Группа корейцев обманывала москвичей, пострадавших от других мошенников

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор группе мошенников, обманывавших москвичей, которые уже стали жертвами других мошенников, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Отмечается, что все участники группы - корейцы с российским гражданством.

Как установило следствие, преступники звонили жителям столицы и представляясь сотрудниками фирм, продающих биологически активные добавки, собирали от граждан претензии к компаниям, связанным с реализацией БАДов.

Затем под видом сотрудников государственных органов мошенники по телефону сообщали москвичам о якобы причитающейся им компенсации за причиненный ущерб. Для получения денег гражданам надо было предварительно заплатить якобы подоходный налог в размере 13 процентов от суммы компенсации либо 10 процентов "страхового взноса".

Москвичам сообщали номер карты, куда нужно было перечислить средства. После перевода денег обманутым гражданам снова звонили и под различными предлогами (увеличение суммы компенсации, аренда банковской ячейки, необходимость оплаты инкассации) требовали повторить оплату.

С августа по октябрь 2013 года таким образом было похищено более 1,5 миллиона рублей у девяти москвичей.

Суд приговорил участников группы Владислава Шека, Анастасию Ким, Александра Кима , Ларису Кон и Евгения Кима к срокам от 2 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, они должны выплатить потерпевшим более 1,5 миллионов рублей компенсации.