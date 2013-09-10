Суд ограничил доступ в интернете к фильму "Брат" и еще семи лентам

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд во вторник ограничил доступ в интернете к известному фильму Алексея Балабанова "Брат".

Вместе с этой картиной под ограничения 10 сентября попали такие кинопроизведения этого режиссера, как "Груз 200" и "Кочегар", а также фильмам "Блокпост" Александра Рогожкина, "Бабло" Константина Буслова, "Каменная башка" Филиппа Янковского, "Кококо" Авдотьи Смирновой и "Олигарх" Павла Лунгина, сообщает пресс-служба суда.

По утверждению заявителя, эти фильмы размещены на сайте filmix.net без разрешения правообладателя - кинокомпании "СТВ".

Запрет на размещение фильмов и сериалов действует в течение 15 дней. Однако срок может быть продлен, если правообладатели обратятся с соответствующим иском в суд.

Ранее в интернете был ограничен доступ к ряду других фильмов, в частности "Вор", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Легенда номер 17" и сериалы "Игра престолов" и "День рожденья Буржуя".

Первого августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.