Клиентка "Макдональдса" требует 4,5 млн рублей компенсации за травму пальца

Суд рассмотрит гражданский иск к "Макдоналдс" на 4,5 млн рублей

Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит иск клиентки "Макдоналдса" о компенсации 4,5 миллиона рублей за ампутацию ногтевой фаланги, сообщает МИА "Россия сегодня".

Жительница Москвы Ольга Гаврикова обратилась в суд с иском к руководству ресторана быстрого питания McDonald's о компенсации морального вреда.

В феврале 2012 года женщина покупала кофе в "Макдоналдсе" на Большой Ордынке. Кассир, передав ей стаканчик с напитком, не глядя закрыла окно быстрого обслуживания. Острая кромка створки отрезала пострадавшей фалангу пальца.

Руководство "Макдоналдса" признавать за собой вину отказывается.

Напомним, в конце августа Роспотребнадзор временно закрыл пять ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа.

"Проблемы с санитарией" обнаружили в ресторанах на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте, а также на ВДНХ. Кроме того, 20 августа в ходе одного из внеплановых рейдов по адресу: улица Маршала Катукова, дом 19 служба по надзору обнаружила кишечную палочку в салатах "Цезарь" и "Овощной".

15 сентября McDonald's объявил, что обжалует иски Роспотребнадзора. Мосгорсуд признал приостановку деятельности ресторанов законной.

В ноябре ресторан на Пушкинской площади возобновил работу. McDonald's на проспекте Мира вновь открылся 1 декабря.