Авиакомпанию "ЮТэйр" просят признать банкротом

В столичный арбитражный суд поступило заявление о просьбе признать банкротом авиакомпанию "ЮТэйр", сообщается на сайте суда.

Иск был подан инвестиционно-финансовой компанией "Авиализинг". Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика отмечает, что признание "ЮТэйра" банкротом не окажет влияния на операционную деятельность компании.

Отметим, что ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и другое имущество авиакомпании "ЮТэйр" по иску "Альфа-банка" на сумму более 11,8 миллиона долларов.

Всего, согласно документации, в отношении ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" возбуждено более 20 арбитражных дел, общая сумма исковых требований превышает 700 миллионов рублей.