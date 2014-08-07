В России впервые зарегистрирован иск к платежной системе MasterCard

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная платежная система MasterCard впервые в России выступит в качестве ответчика по делу о блокировке карт отечественных банков.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе Мещанского суда, к ним поступило заявление от Александра Московкина, в котором он требует возместить моральный ущерб за блокировку его карты платежной системой.

В суде отметили, что иск поступил еще 5 августа, и дата рассмотрения дела будет назначена не позже 10 августа. Ответчиком по делу будет российское представительство компании.

Напомним, 22 марта 2014 года Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанка". На подобные меры руководители платежных систем пошли после того, как США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников и банка "Россия".

В ответ на это Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. В соответствии с ним, новая система будет создана в форме ОАО, где 100% акций будут принадлежать Банку России. Закон также вводит понятия "национально значимая платежная система" и "иностранная платежная система".

При этом операторов международных платежных систем обяжут внести на специальный счет в Банке России взнос в размере 25% от среднедневного оборота. Отказаться от депозита могут только "национально значимые" системы, у которых должны быть процессинговые центры в РФ и не менее 25% российских разработок в составляющих чипов.

Отметим, что суды с участием платежных систем не редкость в мире. Так, Минюст США в 2010 году обвинил American Express, MasterCard и Visa в нарушении монопольного законодательства, а в 2012 году MasterCard пожаловался в суд Люксембурга на то, что ему запретили брать комиссию за трансграничные переводы денег - от 0,4% до 1,2% от суммы каждой покупки.