Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07 августа 2014, 09:44

В России впервые зарегистрирован иск к платежной системе MasterCard

суды иски Мещанский суд MasterCard

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная платежная система MasterCard впервые в России выступит в качестве ответчика по делу о блокировке карт отечественных банков.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе Мещанского суда, к ним поступило заявление от Александра Московкина, в котором он требует возместить моральный ущерб за блокировку его карты платежной системой.

В суде отметили, что иск поступил еще 5 августа, и дата рассмотрения дела будет назначена не позже 10 августа. Ответчиком по делу будет российское представительство компании.

Ссылки по теме

Напомним, 22 марта 2014 года Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанка". На подобные меры руководители платежных систем пошли после того, как США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников и банка "Россия".

В ответ на это Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. В соответствии с ним, новая система будет создана в форме ОАО, где 100% акций будут принадлежать Банку России. Закон также вводит понятия "национально значимая платежная система" и "иностранная платежная система".

При этом операторов международных платежных систем обяжут внести на специальный счет в Банке России взнос в размере 25% от среднедневного оборота. Отказаться от депозита могут только "национально значимые" системы, у которых должны быть процессинговые центры в РФ и не менее 25% российских разработок в составляющих чипов.

Отметим, что суды с участием платежных систем не редкость в мире. Так, Минюст США в 2010 году обвинил American Express, MasterCard и Visa в нарушении монопольного законодательства, а в 2012 году MasterCard пожаловался в суд Люксембурга на то, что ему запретили брать комиссию за трансграничные переводы денег - от 0,4% до 1,2% от суммы каждой покупки.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать