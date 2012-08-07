Судебные приставы опубликуют фотографии должников в интернете

Роскомнадзор разрешил судебным приставам публиковать фотографии должников. Федеральная служба судебных приставов планирует в ряде регионов разместить билборды с фотографиями отцов, которые не платят алименты, чтобы те начали выплачивать пособия

Судебные приставы разместят фотографии и персональные данные должников в интернете и средствах массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.

"Территориальные органы ФССП России в настоящее время в целях установления местонахождения должников размещают их персональные данные, в том числе фотографии, на информационных щитах, баннерах, а также в средствах массовой информации и сети интернет", - сообщает пресс-служба.

По закону запрещено распространять биометрические данные без согласия человека. К ним относятся в том числе и фотографии. Но, как пояснили в Роскомнадзоре, обработка и распространение персональных данных без согласия человека возможна в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов.

Первыми будут опубликованы данные людей, за которыми числятся крупные задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетних детей. В некоторых регионах, как сообщает "Российская газета", планируется устанавливать стенды с фотографиями отцов-должников и сопроводительными текстами.