Участника банды Гагиева приговорили к 15 годам лишения свободы

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Участника банды Аслана Гагиева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Речь идет об Аркадии Дзитиеве, который заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, Дзитиев присоединился к группировке в феврале 2013 года. Осужденный принимал непосредственное участие в убийствах. В том числе, с его помощью в 2014 году устранили других членов банды – Слонова и Езеева. Дзитиев с сообщниками расчленили и сожгли тела своих жертв.

Дзитиева признали виновным по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

В конце марта Московский областной суд вынес приговор еще одному из участников печально известной банды Аслана Гагиева. Роберт Багаев получил 22 года колонии строгого режима.

Его признали виновным в участии в преступной группировке, бандитизме, покушении на убийство, убийстве нескольких человек и незаконном обороте оружия. Помимо внушительного срока суд приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей. Дело в отношении Багаева рассматривалось в особом порядке.

По данным следствия, он стал членом банды в 2006 году. Он участвовал в большинстве нападений, совершавшихся бандой.

Банда, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате ее "работы" были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

К настоящему времени 16 членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одного из "филиалов" Олег Гагиев – к пожизненному лишению свободы. Под стражей остаются 17 человек, еще восемь объявлены в международный и федеральный розыск. Сам Аслан Гагиев и приближенный к нему Артур Джиоев ожидают экстрадиции в Россию.

Стоит отметить, что банда Гагиева совершала очень резонансные преступления. В частности, убийство мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году.