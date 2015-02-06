Владелица онлайн-кошелька отсудила компенсацию за пропажу денег со счета

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Жительница Калининградской области отсудила у банка-оператора онлайн-кошельков компенсацию за пропажу с ее счета всех денег, причем ее не уведомили об операциях по SMS, передает пресс-служба облсуда.

В ходе заседания было установлено, что женщина положила на счет более 90 тысяч рублей. Спустя два дня она решила проверить баланс, но оказалось, что средства несколькими частями были выведены неизвестными.

В тот же день истица обратилась в банк с просьбой разобраться, но там ей порекомендовали написать заявление в полицию. Тогда женщина пошла в суд.

Оказалось, что уведомления о состоянии счета можно получать как через Сеть, так и посредством SMS, причем последняя услуга была включена, но сообщения истице не приходили.

Причем в законе "О платежной системе" клиент должен уведомить банк о неправомерных операциях в течение суток после их совершения, в таком случае кредитная организация должна возместить ущерб.

Однако если потерпевшему не приходило сообщение о движении средств, то банк должен вернуть деньги в любом случае. В итоге суд взыскал в пользу истицы около 135 тысяч рублей, но ответчик не согласился с этим решением и подал жалобу.

Как установила коллегия высшей инстанции, истица слишком поздно сообщила о переводе 5 тысяч рублей, но вовремя – об остальной сумме, поэтому сумма компенсации была уменьшена до 127 тысяч рублей (также был снижен штраф).