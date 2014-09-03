Наркодилеры осуждены за перевозку 115 кг героина в ящиках с алычой

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Мособлсуд приговорил двоих наркоторговцев из Таджикистана к 20 и 17 годам колонии за перевозку 115 килограммов героина в ящиках с алычой, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, контрабандисты спрятали наркотик в деревянные поддоны, на которые поставили ящики с алычой, и в сами фрукты. Стоимость изъятого товара составляет почти полтора миллиарда рублей.

Водителями фуры оказались двое граждан Кыргызстана, которые не знали о том, какой именно груз везут. Отправитель и получатель груза были задержаны при попытке перевозки части героина в Истринской район Подмосковья, где они планировали хранить наркотик. Ими оказались граждане Таджикистана.