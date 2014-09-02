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Происшествия

02 сентября 2014, 02:11

Защита националиста Максима Марцинкевича обжаловала приговор

суды адвокаты приговоры националисты Кунцевский суд обжалование Максим Марцинкевич Тесак

Максим Марцинкевич. Фото: ИТАР-ТАСС

Защита националиста Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак", признанного виновным в возбуждении ненависти и вражды путем размещения в сети интернет экстремистских роликов, обжаловала приговор, сообщает РАПСИ.

Отметим, что Кунцевский суд Москвы 15 августа приговорил Марцинкевича к пяти годам лишения свободы. По решению судьи Светланы Ухналевой, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее прокурор требовал для него именно такого наказания. Свою вину Тесак не признал. Кунцевский суд признал Марцинкевича виновным в разжигании национальной розни - он разместил на личной странице в одной из социальных сетей три ролика экстремистского содержания.

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Под стражей Тесак находится с января 2014 года, и срок заключения будет исчисляться с этого момента.

Напомним, Максим Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Отметим, что Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.

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