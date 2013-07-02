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Происшествия

02 июля 2013, 16:40

Лебедев получил 150 часов обязательных работ за избиение Полонского

суды Александр Лебедев приговоры Сергей Полонский

Бизнесмена Лебедева приговорили к 150 часам обязательных работ

Останкинский суд Москвы приговорил бизнесмена Александра Лебедева к 150 часам обязательных работ за нанесение побоев коммерсанту Сергею Полонскому.

Об этом M24.ru сообщил представитель суда. "Лебедев был признан виновным по статье "Нанесение побоев из хулиганских побуждений", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 16 сентября 2011 года в эфире программы "НТВшники" между Полонским и Лебедевым произошел конфликт, который перерос в драку. В результате Полонский получил два удара и упал со стула.

Защита потерпевшего требовала с Лебедева три миллиона долларов или "публичный обратный пендель", но затем Полонский попросил суд простить обидчика. По его мнению, он "не выдержит тюремного режима".

28 июня состоялось последнее перед приговором заседание суда, на котором прокурор попросил для Лебедева 1 год и 9 месяцев ограничения свободы.

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