Данные о подмосковных водителях-должниках передадут приставам в режиме онлайн

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К весне 2015 года в Московской области запустят новую автоматическую систему передачи данных судебным приставам о водителях - должниках по штрафам. Об этом M24.ru сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения. Система позволит передавать информацию о неплательщиках приставам в режиме онлайн, не используя бумажную почту, что может повысить собираемость штрафов.

По словам собеседника M24.ru, информация о должниках из центральной базы ГИБДД будет мгновенно поступать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в виде электронного документа. Напомним, сейчас у водителей есть 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на оплату по штрафу. Если автолюбитель проигнорировал эти сроки, ГИБДД должно направить судебным приставам постановление о принудительном взыскании штрафов. Если долги превысили сумму 10 тысяч рублей, неплательщика могут не выпустить за рубеж. В 2014 году в Московской области водителей оштрафовали более чем на 1 млрд рублей.

Напомним, в Москве система передачи информации о штрафах приставам в режиме онлайн действует с 2012 года. Она в первую очередь связана с взысканием штрафов, зафиксированных дорожными камерами. Не оплаченные в срок "письма счастья" пересылаются судебным приставам в электронном виде мгновенно – система предполагает обработку в минуту не менее 1,5 тысяч запросов на возбуждение исполнительных производств.

Анатолий Федотов