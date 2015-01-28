Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ПДД

28 января 2015, 15:35

Данные о подмосковных водителях-должниках передадут приставам в режиме онлайн

судебные приставы штрафы ГИБДД пдд мо ЦБДД Московской области

Фото:ТАСС/Артем Коротаев

К весне 2015 года в Московской области запустят новую автоматическую систему передачи данных судебным приставам о водителях - должниках по штрафам. Об этом M24.ru сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения. Система позволит передавать информацию о неплательщиках приставам в режиме онлайн, не используя бумажную почту, что может повысить собираемость штрафов.

По словам собеседника M24.ru, информация о должниках из центральной базы ГИБДД будет мгновенно поступать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в виде электронного документа. Напомним, сейчас у водителей есть 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на оплату по штрафу. Если автолюбитель проигнорировал эти сроки, ГИБДД должно направить судебным приставам постановление о принудительном взыскании штрафов. Если долги превысили сумму 10 тысяч рублей, неплательщика могут не выпустить за рубеж. В 2014 году в Московской области водителей оштрафовали более чем на 1 млрд рублей.

Ссылки по теме

Напомним, в Москве система передачи информации о штрафах приставам в режиме онлайн действует с 2012 года. Она в первую очередь связана с взысканием штрафов, зафиксированных дорожными камерами. Не оплаченные в срок "письма счастья" пересылаются судебным приставам в электронном виде мгновенно – система предполагает обработку в минуту не менее 1,5 тысяч запросов на возбуждение исполнительных производств.

Анатолий Федотов

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать