Суд отклонил жалобу чиновницы, осужденной за смерть дочки певца Жукова

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Мосгорсуд признал законным приговор, вынесенной бывшей главе инженерной службы района Москворечье-Сабурово Татьяне Рыльской, по вине которой погибла пятилетняя дочь поп-певца Ромы Жукова, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Таким образом, суд отклонил жалобу Рыльской, оспаривавшей приговор. Ранее Нагатинский суд Москвы назначил экс-чиновнице наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Следствие установило, что в июне 2011 года Рыльская должна была заняться проведением инвентаризации детских площадок района. В свою очередь, женщина просто подготовила документы по осмотру и выписала паспорта безопасности без фактической проверки на местах.

Напомним, несчастный случай с дочерью Романа Жукова произошел 19 июня 2012 года на детской площадке. Девочка просунула голову между основанием и движущейся частью качелей и в результате получила открытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали от дома 4 по Кантемировской улице в состоянии комы. Через несколько дней дочь певца скончалась в реанимации.

Вскоре артист подал иск на сотрудников муниципалитета Москворечье-Сабурово и префектуры Южного округа Москвы. Он пришел к выводу, что именно власти виновны в гибели ребенка, поскольку качели были установлены не по ГОСТу. По его словам, пострадать мог не только его ребенок, но и другие дети и даже взрослые. Проведенная в ходе следствия экспертиза подтвердила, что качели не соответствовали требованиям безопасности.