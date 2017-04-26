Отменивший указ Трампа суд назвали "спятившим" в Белом доме

Отменивший новый миграционный указ Трампа суд назвали "спятившим" в Белом доме, сообщает "Вечерняя Москва".

Именно так глава президентского аппарата США Райнс Прибас назвал окружного судью Сан-Франциско Уильяма Оррика, который отменил постановление президента из-за нарушения Конституции США.

Новый закон предусматривал прекращение финансирования для городов, которые являются убежищами для нелегальных мигрантов.

На одних указах далеко не уедешь

Райнс Прибас также заявил, что законодательство США позволяет администрации президента подбирать под себя судей, и именно этим его команда собирается заняться в ближайшее время. Параллельно администрация Трампа готовится обжаловать решение Оррика в Верховном суде США.

Вместе с тем, американское законодательство позволяет отдельным штатам игнорировать прямые указы президента.

Так, еще после первого миграционного указа Трампа, который запретил въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, суд штата Гавайи заблокировал действие постановления и продолжил принимать гостей из стран Ближнего Востока.

