Экс-бухгалтер "Седьмой студии" признала вину по делу о хищении госсредств

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева признала вину по делу о хищении госсредств, сообщает телеканал "Москва 24".

Адвокат Масляевой Павел Тепухин отметил, что обвинение ей еще не предъявлено. При этом он подтвердил, что следствие выясняет обстоятельства хищения в общей сложности 200 миллионов рублей.

Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества, совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета на сумму в 66,5 миллиона рублей.

Как полагает следствие, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег – 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Ранее суд продлил на 72 часа срок задержания Масляевой для сбора дополнительных документов, необходимых для обоснования содержания подозреваемой под стражей.

Бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" продлили арест

Обыски по делу о хищениях госсредств в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова, основавшего "Седьмую студию", прошли во вторник, 23 мая. Серебренникова допросили в качестве свидетеля.