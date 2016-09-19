Блогера Антона Носика могут приговорить к двум годам тюрьмы

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Журналиста и медиа-менеджера Антона Носика, обвиняемого в распространении экстремистских материалов, могут приговорить к двум годам лишения свободы. Именно столько для него попросил прокурор в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы, сообщает "Интерфакс".

Носика обвиняют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" в связи с его публикацией об операции ВКС России в Сирии. Свою вину блогер не признает.

По данным следствия, в октября 2015 года Носик опубликовал в "Живом журнале" статью "Стереть Сирию с лица земли", которую экспертиза признала экстремистской. В тексте были обнаружены "лингвистические признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку".

Приговор Носику планируют огласить 3 октября.