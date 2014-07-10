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Следствие

10 июля 2014, 09:52

Бибера будут учить управлять гневом за закидывание дома соседа яйцами

суд следствие приговор вандализм Джастин Бибер

Фото: justinbiebermusic.com

Cуд приговорил канадского певца Джастина Бибера к штрафу в 81 тысячу долларов и обязал его пройти курс «управления гневом» после того, как артист закидал дом соседа яйцами, передает МИА "Россия сегодня".Во время курса за Бибером будут наблюдать правоохранительные органы.

Инцидент произошел в прошлом году. Тогда сосед артиста пожаловался, что тот забросал его дом яйцами, причинив ущерб в размере 400 долларов. Кроме того, происшествие было снято на камеру.

Отмечается, что теперь Бибер обязан возместить ущерб пострадавшему и не приближаться к его дому ближе, чем на 90 метров. Также суд приговорил музыканта к общественным работам с двухлетним испытательным сроком.

Официальные обвинения музыканту были предъявлены накануне. Бибер не стал их оспаривать, однако в суде так и не появился. Следствие продолжалось полгода, потому что в прокуратуре не могли решить, какого уровня обвинения предъявлять Биберу. Впрочем, в среду, 9 июля, суд все же обвинил музыканта в вандализме. Таким образом, певцу удалось избежать уголовного преследования.

Джастин Бибер стал знаменитым после того, как начал выкладывать на YouTube ролики с песнями собственного сочинения. На данный момент двадцатилетний артист выпустил три альбома, разошедшихся общим тиражом в 15 миллионов экземпляров.

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