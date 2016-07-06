Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

Суд приговорил форварда "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы

Главную звезду испанской "Барселоны" Лионеля Месси суд признал виновным в неуплате налогов и приговорил к 21 месяцу тюрьмы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда Барселоны.

Barcelona soccer star Messi sentenced to 21 months in prison: https://t.co/W1lVMqs8WR pic.twitter.com/lufbMFCARp — Reuters Top News (@Reuters) 6 июля 2016 г.

Отец футболиста Хорхе Месси получил аналогичный тюремный срок по тому же обвинению. Отец и сын обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 4,1 миллиона евро. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной с 2007 по 2009 года.

Тем не менее, футболист и его отец, скорее всего, избегут реального тюремного заключения. Во-первых, решение суда может быть обжаловано в Верховном суде Испании. Кроме того, по испанскому законодательству, тюремные сроки менее двух лет могут быть переведены в разряд испытательных.

Суд обязал Лионеля Месси выплатить штраф порядка двух миллионов евро, а Месси старшего – 1,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что форвард уже заплатил десять миллионов евро и готов был внести в испанскую казну еще 15 миллионов, чтобы возбужденное дело прекратили. Но он получил отказ местных властей.

Месси – воспитанник футбольной академии "Барселоны". За основную команду играет с 17 лет. Лионель Месси – лучший бомбардир за всю историю "Барселоны". Кроме того он рекордсмен в истории футбола по числу "Золотых мячей" – в его активе пять наград.

Он признавался лучшим игроком Европы по версии УЕФА в 2009, 2011 и 2015 годах. В составе сборной Аргентины в 2014 году нападающий завоевал серебро чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира, он также является олимпийским чемпионом-2008.