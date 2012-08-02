Наркокурьер пытался ввезти в Москву полкило героина в желудке

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего Анвара Асророва, признанного виновным в контрабанде наркотиков, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

29 января 2012 года подсудимый прибыл в Москву самолетом из Душанбе. Он незаконно перевез в желудке через границу 59 контейнеров с героином общей массой 444 г. Но передать наркотик сообщникам Асроров не смог, поскольку был задержан таможенниками.

Как установило следствие, в январе 2012 года Асроров вступил в состав организованной преступной группы, занимавшейся поставками наркотиков и их последующим сбытом в России. Он получал наркотические средства и перевозил их через границу с целью передачи другим участникам формирования.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.