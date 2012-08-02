Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02 августа 2012, 13:23

Наркокурьер пытался ввезти в Москву полкило героина в желудке

суд суды наркотики наказание

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего Анвара Асророва, признанного виновным в контрабанде наркотиков, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

29 января 2012 года подсудимый прибыл в Москву самолетом из Душанбе. Он незаконно перевез в желудке через границу 59 контейнеров с героином общей массой 444 г. Но передать наркотик сообщникам Асроров не смог, поскольку был задержан таможенниками.

Как установило следствие, в январе 2012 года Асроров вступил в состав организованной преступной группы, занимавшейся поставками наркотиков и их последующим сбытом в России. Он получал наркотические средства и перевозил их через границу с целью передачи другим участникам формирования.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать