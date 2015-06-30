Московскому университету пищевых производств запретили принимать студентов

МГУПП. Фото: mgupp.ru

Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский государственный университет пищевых производств, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Причиной запрета стало неисполнение в установленные сроки предписаний, вынесенных Рособрнадзором после внеплановой проверки вуза.

В центре внимания были факты, изложенные в обращении, поступившем в надзорное ведомство. В частности, утверждалось, что за последнее время в вузе прошли массовые увольнения преподавательского состава. Часть сведений, изложенных в обращении, нашли свое подтверждение. Так, было установлено, что к преподаванию указанных в обращении дисциплин не были привлечены работники из других организаций, индивидуальные планы работы преподавателей по ряду дисциплин отсутствовали, как и сведения об учебной нагрузке.

Кроме того, когда проверяющие выборочно зашли в аудитории, где должны были проводиться занятия, то в двух случаях не обнаружили ни учащихся, ни преподавателей.

Как ранее сообщало m24.ru, проверка Минобрнауки выявила в МГУПП нарушения на 1 миллиард рублей, итоги проверки были направлены в Генпрокуратуру

По данным ведомства, в вузе были обнаружены излишки и недостачи основных средств и бланков строгой отчетности университета, в том числе дипломов и приложений к ним, также были выявлены нарушения при оплате труда сотрудников вуза и выплатах обучающимся.

Кроме того, проверяющие обнаружили завышение (от 80,7 до 196,6 процента) установленных нормативов стоимости обучения студентов. Помимо этого была завышена стоимость ремонта.