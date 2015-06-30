Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2015, 16:32

Общество

Московскому университету пищевых производств запретили принимать студентов

МГУПП. Фото: mgupp.ru

Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский государственный университет пищевых производств, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Причиной запрета стало неисполнение в установленные сроки предписаний, вынесенных Рособрнадзором после внеплановой проверки вуза.

В центре внимания были факты, изложенные в обращении, поступившем в надзорное ведомство. В частности, утверждалось, что за последнее время в вузе прошли массовые увольнения преподавательского состава. Часть сведений, изложенных в обращении, нашли свое подтверждение. Так, было установлено, что к преподаванию указанных в обращении дисциплин не были привлечены работники из других организаций, индивидуальные планы работы преподавателей по ряду дисциплин отсутствовали, как и сведения об учебной нагрузке.

Кроме того, когда проверяющие выборочно зашли в аудитории, где должны были проводиться занятия, то в двух случаях не обнаружили ни учащихся, ни преподавателей.

Ссылки по теме


Как ранее сообщало m24.ru, проверка Минобрнауки выявила в МГУПП нарушения на 1 миллиард рублей, итоги проверки были направлены в Генпрокуратуру

По данным ведомства, в вузе были обнаружены излишки и недостачи основных средств и бланков строгой отчетности университета, в том числе дипломов и приложений к ним, также были выявлены нарушения при оплате труда сотрудников вуза и выплатах обучающимся.

Кроме того, проверяющие обнаружили завышение (от 80,7 до 196,6 процента) установленных нормативов стоимости обучения студентов. Помимо этого была завышена стоимость ремонта.

студенты проверки Рособрнадзор Минобрнауки МГУПП

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика